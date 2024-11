Pix da Caixa está fora do ar? Clientes reclamam de dificuldades

Na manhã desta segunda-feira, 11, o site Downdetector, plataforma de monitoramento de serviços online, registrou um pico de reclamações de usuários por problemas com a Caixa Econômica Federal.

Problemas com o PIX apareceram entre as principais queixas. O maior número de reclamações, no entanto, indicava problema no login de acesso ao aplicativo da Caixa. Em terceiro lugar, os usuários apontaram erros no processo de pagamento de contas. Os problemas teriam começado por volta das 9h. A plataforma registrou pico de reclamações por volta das 10h.

Até às 11h30 a Caixa ainda aparecia na liderança dos serviços com um número de relatos fora da média diária indicando problemas técnicos. O problema atingiu usuários de várias partes do Brasil, sobretudo em capitais como Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). A Caixa, em nota, confirmou que o Aplicativo CAIXA apresentou instabilidade nos acessos e mas informou que o problema já foi normalizado.