PIB em números: como a economia se comportou no 1º tri de 2023

A economia brasileira avançou 1,9% no primeiro trimestre do ano, puxada pela força do agronegócio, que teve seu melhor resultado desde 1996. Além do resultado impressionante do agronegócio, o setor de serviços — que é considerado o maior do PIB — teve um avanço de 0,6%, bem mais tímido que o agro mas que ajudou na sustentação da atividade. O crescimento da economia brasileira, que era esperado, teve um ritmo melhor que o estimado tanto pelo governo (1,2%) quanto pelo mercado (entre 1,2% e 1,3%).

Apesar do forte resultado na produção, a demanda mostra uma desaceleração importante dos investimentos (queda de 3,4%). Em nota. a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda diz que a aprovação de reformas fiscais (arcabouço) e a tributária são fundamentais para o retorno do investimento, mas lembrou do cenário de desaceleração global, que deixa as condições mais apertadas. Na comparação com outros países do G-20, o PIB trimestral brasileiro ficou atrás apenas da China, que avançou 2,2% na comparação do 1º trimestre contra o período imediatamente anterior.

Confira, abaixo, os números do PIB no primeiro trimestre.