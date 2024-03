PIB do G20 fecha 2023 em alta de 3,2%

O Produto Interno Bruto (PIB) do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, cresceu 0,7% no quarto trimestre de 2023, segundo dados divulgados pela OCDE nesta quarta-feira, 13. No acumulado de 2023, o crescimento foi de 3,2%, o mesmo de 2022.

Apenas quatro países do G20 registraram um crescimento do PIB mais alto em 2023 do que em 2022. O recorde foi da Índia, que registrou crescimento de 7,7% no ano passado, em comparação com 6,5% em 2022. No país, o crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento de 8,5% nos investimentos. A China registrou crescimento de 5,2% em 2023, contra 3,0% em 2022. Estados Unidos e Japão também aceleraram seu crescimento (veja na tabela abaixo).

Por outro lado, o o PIB contraiu na Arábia Saudita (-0,8%) e na Alemanha (-0,3%). Para os outros 11 países do grupo, incluindo o Brasil, o crescimento enfraqueceu, mas permaneceu positivo.