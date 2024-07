PIB da China desacelera para 4,7% no 2º trimestre, abaixo do previsto

A economia da China registrou crescimento de 4,7% no segundo trimestre de 2024 ante o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 15, pelo NBS, o escritório nacional de estatísticas do país. O dado traz sinais de atenção para o mercado: o primeiro é que o ritmo está abaixo do esperado, de 5,1%. O segundo é que mostra uma importante desaceleração, já que no 1º trimestre o PIB chinês avançou 5,3% na comparação anualizada.

Segunda maior economia do mundo, a China é um importante mercado consumidor global. No caso do Brasil, por exemplo, é o maior comprador de produtos produzidos por aqui. Logo, dados de desaceleração na China acendem alertas.

O NBS atribuiu o crescimento mais fraco a fatores clima extremo e inundações, mas disse que também há desafios crescentes, especialmente devido à demanda insuficiente e ao fluxo econômico doméstico instável.

Na comparação trimestral, a China expandiu 0,7% no segundo trimestre, ante projeções de evolução de 1,1%. O crescimento nos três meses anteriores foi de 1,5%, em dado revisado para baixo.

E como ficaram as vendas no país?

Outro dado da China divulgado nesta segunda-feira, e que veio abaixo das projeções, foi o das vendas no varejo. O volume subiu 2% em relação ao mesmo mês de 2023, ante estimativa de 3,3%.

Já o crescimento anual da produção industrial em junho surpreendeu para cima, com alta de 5,3%.

A taxa de desemprego urbano no país ficou em 5,1% no primeiro semestre de 2024, o que representou uma queda de 0,2 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado.