Petróleo nos EUA fecha em queda com rebaixamento da Espanha

NOVA YORK, 29 Mai (Reuters) – Os futuros do petróleo nos Estados Unidos fecharam em queda nesta terça-feira, após um rebaixamento da classificação de crédito da Espanha, que fez o euro cair ante o dólar.

Enquanto isso, expectativas de que a Grécia vai permanecer na zona do euro e de que a China vai agir para estimular o crescimento econômico limitaram as perdas do petróleo.

Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), o contrato do petróleo para entrega em julho perdeu 10 centavos de dólar, ou 0,11 por cento, fechando a 90,76 dólares o barril, após ter sido negociado entre 90,25 dólares e 92,21 dólares o barril.

(Reportagem de Robert Gibbons)