Petróleo e conta de luz dividem atenções do Ibovespa

A última semana de agosto começa com o petróleo em alta, impulsionado pela escalada do conflito no Oriente Médio e pelo anúncio de Jerome Powell de que o primeiro corte de juros nos EUA vem mesmo em setembro.

No final de semana, ataques entre Israel e o Hezbollah elevaram o temor de um conflito em grande escala no Oriente Médio.

Tensões da região, a principal fonte de petróleo do mundo, tendem a impulsionar a cotação do barril. Nesta segunda, o Brent é negociado em alta, ao redor dos US$ 80.

A matéria-prima também se beneficia do discurso de Powell, que confirmou na sexta as apostas de que os juros serão cortados na próxima reunião do Fomc. Juros menores beneficiam a atividade econômica e tendem a sustentar os preços das commodities, daí a alta do petróleo.

A tendência nesta segunda é de alta também nas ações americanas, com os futuros dos principais índices avançando. Na Europa, não há direção única.

Já o EWZ, que representa a bolsa brasileira em Nova York, abriu estável. O Ibovespa tende a se beneficiar da alta do petróleo, especialmente influenciado pela Petrobras. Os papéis da estatal avançam 1,74%.

O Brasil deve, porém, voltar a se concentrar nas suas questões domésticas. Nesta segunda, o Conselho Nacional de Política Energética fará uma reunião extraordinária. Na pauta está a possibilidade de adoção da bandeira tarifária amarela de energia, que encarece a conta de luz. A medida é uma resposta ao baixo nível dos reservatórios e à possibilidade de ativação de usinas térmicas no país, que são mais caras.

Acontece que a possível mudança de bandeira tende a puxar a inflação, que já é pressionada pela desancoragem das expectativas e pela subida recente do dólar. Na semana passada, a Faria Lima elevou a pressão sobre o BC pela subida da taxa Selic no país, medida que vai na contramão do exterior.

Agenda do dia

8h25: BC divulga relatório Focus

8h30: BC publica relatório do setor externo de julho

9h: Lula acompanha reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE)

10h: Galípolo faz palestra em evento em Teresina (PI)

