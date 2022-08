Petrobras surpreende e destrona Nestlé como maior pagadora de dividendos

A alta dos preços do petróleo no mercado internacional ajudou a impulsionar o resultado das petroleiras. A brasileira Petrobras pagou 9,7 bilhões de dólares aos acionistas no segundo trimestre, acima dos 1 bilhão de dólares no mesmo período do ano passado, se tornando a maior pagadora de dividendos do mundo, de acordo com o Global Dividend Index (Índice Global de Dividendos, na tradução em inglês), que analisa os pagamentos de 1.200 empresas de todo o mundo.

Na ordem, a companhia ficou em primeiro desbancando a suíça Nestlé, que nos últimos sete trimestres, encabeçou a lista de maior pagadora de dividendos em quatro. Seguindo Petrobras e Nestlé estão, na ordem, Río Tinto, China Mobile, Mercedes-Benz, BNP Paribas, Ecopetrol, Allianz, Microsoft e Sanofi. O índice publicado pela corretora inglesa Janus Henderson Investors mostra que os aumento dos fluxos de caixa corporativos nos mercados emergentes foram impulsionados pelo setor petrolífero, sendo o setor responsável por uma grande parte do total de lucros corporativos. “O aumento dos preços do petróleo gerou 14 bilhões em aumentos, mais da metade dos quais vieram da Petrobras e grande parte do restante da Ecopetrol na Colômbia (que incluiu um dividendo especial)”, diz o relatório. A guerra no Leste Europeu reduziu em 25% os dividendos do setor, eliminando 6,1 bilhões de dólares, mas a alta dos preços acabou compensando essa perda. Devido a escalada nos preços, a Petrobras aumentou seus pagamentos aos acionistas em 7 bilhões de dólares no segundo trimestre do ano.

Apesar do destaque brasileiro, 94% das empresas globais aumentaram os pagamentos ou os mantiveram estáveis no segundo trimestre. Os dividendos globais subiram 11,3% para uma alta trimestral histórica de 544,8 bilhões de dólares no segundo trimestre. O crescimento subjacente foi de 19,1%, uma vez que a força do dólar americano e outros fatores foram levados em consideração. “Apesar da significativa perturbação econômica causada pela pandemia, os dividendos globais superaram os níveis pré-pandemia. Além disso, a recuperação é tão forte que os dividendos estão agora apenas 2,3% abaixo da tendência de longo prazo, embora esse déficit marginal possa ser atribuído à força recente do dólar”, aponta o relatório.

No Brasil, os dividendos das empresas brasileiras atingiram 10,4 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2022, acima dos 4,2 bilhões na comparação com o mesmo período do ano passado, e o maior total desde 2009, quando a pesquisa foi iniciada. A JBS e Bradesco também aparecem no índice como as maiores pagadoras, com distribuição de 465 milhões de dólares e 219 milhões de dólares, consecutivamente.

“O segundo trimestre foi um pouco acima das nossas expectativas, mas é improvável que vejamos um crescimento tão forte no resto do ano. Muitos dos ganhos fáceis já foram obtidos, pois a recuperação pós-Covid-19 está quase completa. Também estamos enfrentando uma economia global significativamente mais lenta e o vento contrário da força do dólar americano”, diz Ben Lofthouse, chefe de global equity. Para o analista, na América Latina, a continuidade dos preços fortes e o aumento dos ganhos em moeda local devido à forte valorização do dólar – que é a moeda global para todas essas indústrias de exportação –ainda devem manter os fluxos de caixa locais em níveis historicamente altos.