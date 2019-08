Petrobras busca reduzir custo para a extração do petróleo no pré-sal

A Petrobras vai tentar reduzir o custo de extração de petróleo no pré-sal, para abaixo dos 6 dólares por barril registrados no segundo trimestre deste ano, segundo afirmou nesta terça-feira, 20, o presidente da estatal, Roberto Castello Branco.

Em contrapartida, a companhia ainda tem custos muito altos que precisam ser reduzidos, como os relativos a pessoal, defendeu o executivo, durante abertura de evento do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP) no Rio de Janeiro. No balanço do segundo trimestre de 2019, a empresa destaca que os custos de extração foram de 100 milhões de dólares, o que representa uma economia de 42,5% com relação aos três primeiros meses do ano, e de 38,3% ante o mesmo período de 2018.

No caso de gastos com pessoal, a empresa lançou, em abril, um programa de demissão voluntária, com previsão de envolver 4,3 mil trabalhadores e redução de gastos de 4,1 bilhões até 2023. O custo estimado é de 1,1 bilhão de reais. A prioridade são funcionários que estão próximos da aposentadoria.

A estatal também vem desmobilizando parte de suas infraestrutura, como prédios em São Paulo, Rio de Janeiro e o fechamento de vários escritórios fora do Brasil, em Nova Iorque, Cidade do México, Líbia, Angola, Nigéria, Tanzânia, Irã e Tóquio.

A estratégia da Petrobras é desfazer-se de investimentos para focar sua atuação no pré-sal. A consolidação, neste ano, da venda de 90% da Transportadora Associada de Gás (TAG) e do controle da BR Distribuidora estão entre essas medidas. Como parte de acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a petroleira ainda deve se desfazer de ativos alocados em transporte e distribuição nos estados, como parte do programa do governo de aumentar a concorrência no setor de gás. Em troca, a autarquia vai encerrar investigações contra postura anticompetitiva da empresa.

De acordo com a estatal, os desinvestimentos devem atingir entre 30 bilhões de dólares e 35 bilhões de dólares nos próximos cinco anos, enquanto os investimentos no período devem chegar a 100 bilhões de dólares. O objetivo é formar um portfólio que traga mais retorno aos acionistas. A exploração de petróleo e gás em águas profundas é mais rentável do que o de gasodutos, refinarias e campos maduros e terrestres.

Hoje, a Petrobras tem 55% de seu portfólio concentrado em águas profundas, e a previsão, para 2020, é chegar a 88%. Já os campos em terra devem ter participação reduzida de 37% para 10%, e a exploração em águas rasas deve diminuir de 8% para 2%. A empresa apresentou lucro líquido recorde de 18,87 bilhões de reais no segundo trimestre, aumento de 87% ante o mesmo período do ano passado, impulsionado principalmente pela venda da TAG.

(Com Reuters)