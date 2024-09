Pesquisa mostra quais são os benefícios preferidos dos brasileiros no trabalho

O fornecimento de benefícios no mercado de trabalho é um grande atrativo no momento de aceitar um novo emprego e cada vez mais trabalhadores dão importância a esse fator ao ingressarem em uma empresa. Com base nisso, a Niky, empresa especializada em benefícios corporativos flexíveis, fez um levantamento sobre os auxílios preferidos dos trabalhadores brasileiros. Com mais de 120 empresas no portfólio de clientes, a companhia conta com mais de 1 milhão de usuários de seus produtos e atua tanto em empresas pequenas quanto gigantes.

Matheus Rangel, CGO da Niky, explica que, segundo dados coletados pela empresa entre abril e junho de 2024, o mercado brasileiro tem uma tendência atual de aumento dos pedidos por mais flexibilidade no uso dos recursos e o maior exemplo é o crescimento da busca por auxílios para pets. “Dentro da realidade em que muitas pessoas voltaram aos escritórios após a pandemia, despontaram também novos benefícios, como massoterapia e alimentação saudável”, diz.

De acordo com a pesquisa, as ajudas com alimentação/refeição e saúde seguem entre as mais buscadas no meio corporativo, mas estão sendo equiparadas aos benefícios flexíveis, como o auxílio pet, projeto de assistência para o animal considerado “parte da família” do trabalhador. O pedido por descontos em produtos e serviços também se destaca, tendo em vista a escalada dos preços em alguns segmentos.

“Devido a essa demanda, dentro da nossa realidade de startup ‘pé no chão’, temos intensificado a presença em eventos relevantes ao segmento B2B e ao mercado de RH”, diz Rangel. “Os profissionais brasileiros pedem cada vez mais benefícios flexíveis, então, estamos trabalhando para oferecer as melhores possibilidades tanto para o RH quanto para o colaborador”, afirma.