Papéis da Vale saltam após lucro cair menos que o esperado

No mercado financeiro, tudo é uma questão de perspectiva. A mineradora Vale fechou o terceiro trimestre com lucro líquido de US$ 2,4 bilhões, uma baixa de 15% quando comparado com igual período de 2023. Acontece que investidores esperam um resultado de US$ 1,709 bilhão. Aí, a queda no lucro, que era para ser uma notícia ruim, passou a ser positiva, dado que o resultado veio 41% acima do esperado.

O bom-humor dos investidores é condizente com a surpresa positiva. Os recibos da Vale negociados em Nova York avançam 1,24% nesta manhã, dando a direção para a bolsa brasileira nesta sexta-feira. O EWZ, que faz as vezes de Ibovespa em Nova York, avança 0,46%, seguindo o viés de alta de Wall Street e também das principais bolsas europeias.

A agenda doméstica é fraca. Além da ausência de indicadores relevantes, Brasília está um deserto com políticos concentrados no segundo turno das eleições municipais, que ocorrem neste domingo.

Nisso, os eventos mais importantes do dia continuam ao redor da Vale. O presidente Lula participa da assinatura de um acordo de indenização para as vítimas do rompimento da barragem de Mariana. Em seguida, a companhia organiza teleconferência com analistas para detalhar os resultados financeiros do trimestre.

Com o viés de alta, o Ibovespa pode zerar as perdas da semana – a queda acumulada até aqui é de 0,33%.

No exterior, a agenda também é lenta. Na Alemanha, o índice de sentimento das empresas mostrou melhora, o que ajuda a colocar o índice Dax no positivo. Já os EUA ficam com o índice de Michigan, que mede a confiança do consumidor, isso enquanto a corrida eleitoral se aproxima do fim.

Agenda do dia

Aneel define bandeira tarifária de novembro

9h30: Lula comanda reunião de assinatura do Acordo de Mariana

11h: Univ. Michigan divulga Índice de Sentimento do Consumidor final de outubro

11h: Teleconferência de resultados da Vale

12h: Susan Collins (Fed/Boston) discursa em evento

18h: Campos Neto participa de reunião com investidores, organizada pelo Itaú BBA

Balanços



Antes da abertura: Usiminas

