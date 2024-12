Panco celebra crescimento de dois dígitos e planeja expansão

Com 75 milhões de unidades vendidas em 2023 e um faturamento de 900 milhões de reais, o cenário é promissor para o mercado de pães artesanais no Brasil, segundo mostram os dados da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi). De olho nesse segmento, a Panco lançou a linha Artesanale em setembro, e nos últimos meses vem conquistando o mercado com três opções de sabores Original, Integral, com 35% de integralidade; além do inédito Alecrim & Azeite, uma inovação da marca, que é líder na fabricação de pães e bolos.

Os resultados de negócios têm sido promissores para a empresa em todos os segmentos. Embra não divulgue o número exato, a Panco terá um crescimento de dois dígitos em 2024. “Foi um ano muito bom para a empresa”, diz Vinicius Paonessa Germano, diretor de marketing e trade marketing da Panco.

Com a nova linha artesanal, a empresa conquistou 2,5% de share de mercado nos últimos dois meses e colocou a linha em quase todos os pontos de vendas da Panco. E nos pontos de venda em que estão presentes os produtos da nova linha chegam a 4,2% de market share, o que indica, segundo Germano, que, à medida em que for expandindo a disponibilidade no mercado, o crescimento será ainda maior.

A eficiência logística e a capilaridade são umas das principais fortalezas da Panco, que completou 72 anos de atuação em 2024, com seis fábricas e 19 centros de distribuição. “A gente atende quase 35 mil pontos de venda entre São Paulo e Rio de Janeiro e conseguimos uma excelente cobertura desses produtos”, diz Germano. “A gente costuma dizer que os pães saem da fábrica e em 48 horas estão na mesa do consumidor”, afirma.

De acordo com ele, os consumidores quiseram experimentar os três sabores da linha, mas o volume de vendas do sabor de Alecrim & Azeite, no entanto, superou as expectativas, diz o executivo. “Foi um produto que a gente arriscou e quis desafiar o consumidor e o mercado com uma novidade. A gente imaginava 20% das vendas da linha artesanal para esse sabor e ele já está tendo quase 40%”, comemora Germano.

A inovação é uma das principais armas que a empresa tem utilizado para manter seu protagonismo, diz Germano. “A Panco é uma das principais inovadoras no mercado de bens de consumo. É importante para oxigenar, trazer experimentação de novos sabores pelo consumidor e também para a marca ganhar novos consumidores”, diz.

Todos os anos a empresa faz novos lançamentos. Além da linha artesanal, a Panco fez um lançamento sazonal de wafer sabor jabuticaba. “Foi um sucesso tal qual foi o wafer sabor melancia que foi feito no ano passado”, compara o executivo. Para o Natal, a novidade desta temporada é o panetone de damasco, doce de leite e castanha. “ Todo ano, lançamos novos sabores de panetone”, diz. Segundo ele, o combo de pães artesanais e o novo sabor de panetone responderam pelos principais investimentos da marca em 2024.

Para 2025, Germano prevê que a empresa siga na toada de novidades, crescimento e expansão territorial. “ Não vou dar spoilers, mas a gente tem, por exemplo, a linha de bolos família, que temos uma liderança consolidada e de bolos monoporção, que a gente vê oportunidades de trazer novos sabores, novas ocasiões de consumo dentro dessas categorias”, diz. Além disso, a empresa também planeja melhorar a oferta de pães de mel e conquistar mais espaço no mercado de biscoitos e rosquinhas.

Com uma concentração quase que total no eixo São Paulo e Rio de Janeiro, a Panco planeja ampliar a participação em outros estados, principalmente no centro-oeste e no sul do país. “Isso já é uma alavanca de crescimento super importante e relevante para nós”, afirma. A empresa já tem uma operação no Paraná e também em Minas Gerais. “Entre as oportunidades que estamos estudando está o fortalecimento dos nossos distribuidores nessas regiões, além de começar um trabalho de fortalecimento da marca”, diz.