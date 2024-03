Palmeiras admite dívida com a WTorre por custos do Allianz Parque

A briga entre Palmeiras e WTorre acaba de ganhar um mais novo capítulo. O clube divulgou balanço financeiro relativo ao ano de 2023 e admite, pela primeira vez, a existência de uma dívida no valor de 38,4 milhões de reais com a administradora do estádio, a Real Arenas. O valor é referente a custos de operação do Allianz Parque, como água, luz, ingressos, aluguel de camarotes para jogos etc.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, tem afirmado em entrevistas a existência de uma dívida da WTorre com o clube no valor de 136 milhões de reais, que a empresa teria deixado de pagar em bilheteria de eventos desde 2015.

Além da dívida do clube para com a empresa, no valor de quase 40 milhões de reais, a dívida da WTorre com o clube, conforme divulgado em balanço, seria de 121,5 milhões de reais. Descontando o saldo, o valor da dívida seria de 83,1 milhões de reais, quase 40% menor do que vem sendo divulgado pelo Palmeiras.