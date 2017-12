Pagamento do PIS começa nesta 5ª para nascidos em dezembro

O pagamento do abono salarial do PIS começa nesta quinta-feira para os trabalhadores nascidos em dezembro. O abono pode chegar a um salário mínimo (937 reais), dependendo do período trabalhado em 2016 – ano-base do calendário de pagamento.

Aqueles que não sacaram o benefício do PIS/Pasep do ano-base 2015 podem retirar o dinheiro desde 27 de julho.

Para ter direito ao benefício é necessário ter trabalhado com carteira assinada ao menos 30 dias durante 2016, consecutivos ou não, e ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos (1.760 reais). Também é preciso estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos e o empregador deve ter informado seus dados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Os trabalhadores com direito ao PIS nascidos em outros meses podem conferir a data para o saque neste link. Quem não sacar o benefício até 29 de junho de 2018 perderá o dinheiro – ele é devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Ao todo, 24,34 milhões de brasileiros têm direito ao PIS/Pasep do ano-base 2016. Até o final de novembro, 9,3 milhões de trabalhadores haviam sacado o benefício, o que corresponde a 38,16% do total.

No período, foram depositados 6,88 bilhões de reais. Ainda há 11,4 bilhões de reais para serem pagos. O último lote do abono será liberado em março do próximo ano.

Já o pagamento do Pasep, exclusivo para servidores públicos, varia de acordo com a inscrição:

Final de Inscrição (dígito) Início do Pagamento 0 27/07/2017 1 17/08/2017 2 14/09/2017 3 19/10/2017 4 17/11/2017 5 18/01/2018 6 e 7 22/02/2018 8 e 9 15/03/2018 Final do cronograma

29/06/2018

No ano-base 2015, cerca de 195 mil beneficiários do Pasep deixaram de sacar o dinheiro.

Como sacar o PIS

O pagamento do abono salarial pode ser realizado de três maneiras. A primeira por crédito em conta, quado o trabalhador possui conta-corrente ou poupança na Caixa Econômica Federal.

Para os não-correntistas, é possível resgatar o benefício utilizando o Cartão do Cidadão nos caixas eletrônicos da Caixa e nos Correspondentes Caixa Aqui.

Se preferir, o trabalhador pode ir até uma agência com um documento de identificação e o número do PIS.

Valor do abono

O valor do abono é proporcional ao período trabalhado durante 2016. Confira abaixo: