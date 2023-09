Pagamento da Apple que dispensa maquininha chega ao Brasil

A Apple anunciou nesta terça-feira, 19, a introdução do “Tap to Pay” ao mercado brasileiro. A nova funcionalidade, que já está disponível em outros cinco países, incluindo Estados Unidos e Reino Unido, permite efetuar pagamentos simplesmente aproximando os iPhones, eliminando a dependência de máquinas de cartão tradicionais.

De acordo com o comunicado da gigante de tecnologia, a implementação do “Tap to Pay” no Brasil “facilitará para milhões de comerciantes, desde pequenos empresários até grandes varejistas, aceitar pagamentos via Apple Pay, cartões de crédito e débito por aproximação e outras opções de carteiras digitais”. Tudo isso será feito com a segurança já reconhecida da marca, utilizando somente o iPhone e o aplicativo do parceiro iOS.

Para os entusiastas da tecnologia e comerciantes interessados, a novidade estará disponível em aparelhos a partir do iPhone XS, desde que estejam atualizados com o mais recente sistema operacional da Apple, o iOS 17, lançado na última segunda-feira (18).

Ao realizar uma transação, o vendedor só precisará pedir ao cliente que aproxime seu iPhone ou Apple Watch do dispositivo do comerciante para efetuar o pagamento. Este, por sua vez, será processado de forma segura através da tecnologia NFC2.

Vale lembrar que o Apple Pay já está presente no Brasil há sete anos, mas essa nova atualização descomplica ainda mais o processo. “Não é mais necessário qualquer equipamento adicional para aceitar pagamentos por aproximação com o Tap to Pay no iPhone”, destaca a Apple.

Continua após a publicidade

Outro fator crucial para a popularização do serviço é a parceria com desenvolvedores de aplicativos. No Brasil, a Apple já selou acordo com a empresa CloudWalk, proprietária da plataforma InfinitePay. Futuramente, outras importantes empresas, como Granito, Nubank, Stone e SumUp, também aderirão à funcionalidade.

Publicidade