Pacote fiscal e efeito Trump direcionam os mercados

O Ibovespa opera com leve alta nesta quinta-feira, 7, aos 130,5 mil pontos, e o dólar recua, cotado a R$ 5,63. A moeda americana não era negociada abaixo de R$ 5,70 desde o dia 24 de outubro.

O otimismo que impulsiona a bolsa e alivia o câmbio está ligado ao pacote de gastos do governo, que deve ser anunciado ainda hoje. Contudo, a proposta pode exigir uma PEC, necessitando de aprovação do Congresso, o que pode gerar tensão no mercado diante de possíveis impasses. Por aqui, o mercado também repercute a decisão do Copom que elevou, como esperado, a taxa de juros em 0,5 ponto percentual, levando a Selic para 11,25%.

No exterior, as bolsas operam com direções mistas e fazendo correções após ganhos recordes com a vitória de Donald Trump, e também à espera da decisão do Federal Reserve (Fed), que deverá realizar um corte de 0,25 ponto percentual. Embora a expectativa sobre a magnitude do corte esteja consolidada, o foco está no comunicado do Fed, que pode oferecer pistas sobre a futura condução da política monetária.

As commodites operam em direções opostas. O minério de ferros registra ganhos na expectativa de que ongoverno chinês apresenta um pacote mais robusto de estímulos após a vitória de Donald Trump, e o petróleo recua. Com a queda do petróleo, o dia é de maior cautela para as petroleiras, especialmente a Petrobras, que divulgará seu balanço do terceiro trimestre no fim do pregão, mantendo os investidores atentos ao setor.