Os três parques temáticos do Brasil na lista dos dez melhores do mundo

Em tempo de passagens aéreas nas alturas, o brasileiro não precisa sair do país para visitar alguns dos melhores parques temáticos do mundo na opinião dos turistas. O levantamento “Travelers’ Choice 2022 – Best of the Best” foi feito pelo site de viagens Tripadvisor a partir de avaliações dos usuários.

O parque brasileiro melhor colocado na lista é o Beto Carrero World, em Penha (SC). A atração ficou em 3º lugar na lista, atrás apenas do Siam Park, na Espanha, e o Puy du Fou, na França.