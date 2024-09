Os planos dos brasileiros para trocar de carro no próximo ano

Comprar um carro novo ou trocar o veículo por um usado até 2025 é a vontade da maioria dos consumidores que utilizam a plataforma de anúncios automotivos Webmotors. É o que aponta última pesquisa do marketplace, na qual 89% dos entrevistados afirmaram ter a intenção de comprar ou trocar de carro até o próximo ano.

Dessa parcela, 63% pretendem fazê-lo ainda no segundo semestre de 2024. As principais razões que os incentivam à mudança são o costume de trocar o veículo, o envelhecimento do carro atual, a necessidade de um automóvel mais econômico ou o desejo de um modelo mais potente. A pesquisa foi feita com 3 mil

No total dos respondentes, 84% têm automóvel. Entre eles, 26% adquiriram o veículo há um ano e 17% o compraram há dois anos. Em relação ao perfil de seus carros atuais, 29% dos que possuem um veículo têm um SUV, 24% são donos de um automóvel fabricado entre 2016 e 2019, 24% de modelos lançados entre 2020 e 2023 e 22% de automóveis produzidos de 2012 a 2015. Quando questionados sobre a próxima aquisição, a maior parte das pessoas afirmou que optaria por um novo SUV ou por um sedã. Os demais escolheriam um hatch ou uma picape e uma minoria seria dona de uma perua.

A pesquisa também engloba a propensão de compra dos entrevistados. Deles, 18% aspiram por um veículo zero quilômetro, enquanto 64% por usados. Outros 18% ainda estão em dúvida. Sobre a forma de pagamento, metade dos respondentes pretendem realizar o financiamento parcial e, entre aqueles que possuem carro, 72% utilizariam o veículo atual como entrada. A CMO da Webmotors Natália Spigai afirma que o estudo reforça a ideia de que a intenção de compra de automóveis continua alta para 2025. “O carro permanece e tende a continuar sendo um sonho de consumo para os brasileiros”, comenta.

A empresa ainda levantou dados sobre os tipos de motores desejados pelos brasileiros. Em comparação com o ano passado, a preferência por carros elétricos cresceu de 1,6% para 8%. O desejo por híbridos também aumentou de 6% para 11%. De toda forma, a maioria dos respondentes, 66%, optaria por um veículo flex. Entre os que almejam um dos dois primeiros tipos, a economia de combustível é o principal fator de decisão na hora da escolha, seguida pelo gosto por novas tecnologias e a preocupação com o meio ambiente. A pesquisa destaca que mais da metade estaria disposta a pagar um valor mais elevado por ambos os modelos.