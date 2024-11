Os números da Magalog, a empresa de logística do Magalu

Nesta quinta-feira, 31, o Grupo Magalu lançou uma nova empresa, a operadora de logística Magalog. A companhia já nasce como uma das maiores do ramo, com mais de 3 bilhões de reais de faturamento e 70 empresas em sua carteira de clientes, sendo o Magalu um deles. Nos últimos seis anos, o Grupo Magalu investiu cerca de 1 bilhão de reais em logística.

Com 21 centros de distribuição, dois hubs nacionais, 20 hubs regionais, 153 bases operacionais parceiras, 6.000 veículos utilizados diariamente, 9.000 colaboradores CLT e mais de 3.500 colaboradores parceiros, a empresa vai entregar em 3.800 municípios do Brasil — o que corresponde a 95% do PIB nacional — para operações de entrega leve e pesada. Em 139 municípios, a empresa terá capacidade para fazer entregas em menos de duas horas.

Além do Magazine Luiza, o Magalog também tem como clientes marcas como Netshoes, Época Cosméticos, KaBuM!, Centauro, Petlove, Petz, China in Box, Cobasi, Coco Bambu, Electrolux, Evino, Frigelar, Soma, Infracommerce, Zara, Dafiti e Privalia. Segundo a Magalu, a nova empresa já nasce líder nos segmentos de pet, artigos esportivos, eletrônicos, linha branca e móveis.

“Vamos simplificar a operação e transformar um centro de custo em uma operação que gera receita para o grupo Magalu”, afirma Márcio Chammas, diretor-executivo do Magalog, em nota. “Estamos reunindo os ativos das empresas que o Magalu adquiriu e aqueles que investiu ao longo de 60 anos de história. Vamos potencializar toda a capacidade logística em uma companhia que atua em todo o Brasil.”