Os bilhões “extras” de Google, Amazon e Microsoft

A indústria de serviço de nuvens está crescendo e, em paralelo, sendo concentrada no domínio de poucos fornecedores. Os gastos corporativos no primeiro trimestre deste ano foi de aproximadamente 53 bilhões de dólares, crescimento de 34% em relação ao mesmo período do ano anterior. As gigantes Amazon, Microsoft e Google, em paralelo, aumentaram as suas participações no setor, já abrangendo 65% do mercado, ou mais de dois terços. Os dados são da Synergy Research Group, empresa americana.

A indústria de números apresenta três serviços principais: software (SaaS), infraestrutura (IaaS) e plataforma (PaaS). De forma geral, o primeiro, mais popular, concentra backups, armazenamento de arquivos ou ferramenta de gerenciamento de projetos. A infraestrutura de nuvem, por suas vez, tem caráter mais amplo, funcionando como um grande centro de armazenamento de dados, configurável de acordo com as necessidades das empresas. Já os serviços de plataformas funcionam como um ambiente para desenvolvimentos de apps e software em nuvem, com programação de linguagens.

O relatório da Synergy Research indica um domínio com folga das multinacionais de base americana no setor e uma tendência de crescimento na concentração de mercado. Os números seguem um movimento corporativo. Cada vez mais, empresas de grande e pequeno porte pelo globo precisam dos serviços em nuvem, considerando o grande volume de dados necessário para gerenciamento. A Amazon é o principal player no mercado, com participação de 33% no primeiro trimestre do ano. Na última semana, uma prognóstico da Redburn, estimou um valor de mercado de até “1 trilhão de dólares”, no longo prazo, para a Amazon Web Services.