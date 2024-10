Os 15 bancos e instituições de pagamento com mais reclamações, segundo o BC

O conglomerado PagBank e PagSeguro manteve a liderança no ranking de reclamações do setor financeiro, divulgado nesta quinta-feira 24, pelo Banco Central. No terceiro trimestre de 2024, a instituição registrou 104,88 reclamações procedentes por milhão de clientes, um aumento em relação ao índice de 90,62 observado no trimestre anterior, quando também esteve em primeiro lugar.

A lista é divulgada a cada três meses e apresenta a estimativa de reclamações procedentes por milhão de cliente. Com cerca de 32,6 milhões de clientes, o PagBank e o PagSeguro receberam 3.423 reclamações consideradas procedentes pelo BC.

O maior número de reclamações dos clientes é sobre restrição à realização de portabilidade de operações de crédito consignado relativas a pessoas, com mais de 1,6 mil reclamações procedentes. O segundo maior motivo de insatisfação são irregularidades em relação ao acompanhamento de conta, com mais de 700 queixas válidas.

C6 Bank e Inter aparecem em segundo e terceiro lugar da lista. Confira a lista de bancos e instituições de pagamento:

1. PagBank e PagSeguro

2. C6 Bank

3. Inter

4. Itaú

5. Ame Digital, da Americanas

6. BTG Pactual e Banco Pan

7. Santander

8. Mercado Pago

9. Bradesco

10. Caixa Econômica Federal

11. Votorantim

12. Neon

13. Original

14. Banco do Brasil

15. Nubank