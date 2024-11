Ônibus é o transporte favorito dos viajantes brasileiros, aponta pesquisa do Google

Um recente estudo do Google revelou que as buscas pelo turismo tiveram uma alta de 35% entre 2019 e 2024 no Brasil. A pesquisa mostra que o ônibus é o meio de transporte mais utilizado pelos brasileiros para viajar. 74% dos respondentes o têm como principal forma de locomoção, superando os que usam carro próprio, que representam 44%, e o avião, que são 32%. A pesquisa foi apresentada com exclusividade para o encontro de imprensa da ClickBus, plataforma de passagens de ônibus de viagem.

De acordo com o levantamento, as viagens de ônibus são mais frequentes entre as classes C e os jovens adultos, apesar de também serem utilizadas, em menor escala, pelos demais grupos populacionais. A classe AB também demonstra uma alta frequência, com mais de 60% usando o ônibus para viajar no mínimo quatro vezes ao ano. Mesmo para quem acaba optando por outro transporte, o ônibus sempre é considerado. Antes de decidir viajar de carro próprio, 81% dos entrevistados pensavam em ir de ônibus — o mesmo aconteceu com 75% dos que acabaram alugando carros e 58% dos que viajaram de avião.

Alta frequência das viagens

O estudo aponta que cerca de metade dos brasileiros que já viajaram de ônibus declaram que continuarão utilizando esse meio. Outro destaque são os 45% dos jovens adultos que viajam de ônibus pelo menos quatro vezes ao ano. Para Daiane Dunka, diretora da Indústria de Varejo do Google Brasil, o ônibus se consolida como o “coringa” do turismo brasileiro, já que é uma alternativa viável, econômica e acessível. “O ônibus se mantém como uma das melhores escolhas para quem deseja viajar com conforto e segurança, sem abrir mão da flexibilidade”, diz.

Além disso, 61% dos turistas do país declararam comprar suas passagens na semana da viagem, com uma parcela significativa, 13%, que compra no próprio dia. “Esse comportamento reflete o quão prático é viajar de ônibus, permitindo decisões de última hora”, diz Dunka. O comércio digital de passagens rodoviárias é uma tendência crescente: entre 30% e 35% das compras já ocorrem de maneira online e a Clickbus comercializa mais de 2 bilhões de reais em passagens ao ano. Phillip Klien, CEO da plataforma, explica que os novos métodos de compra online são fundamentais para impulsionar o setor. “O mercado digital se expande à medida que os consumidores buscam mais conveniência e economia”.

Continua após a publicidade

As principais vantagens

Os brasileiros destacam a comodidade e o custo-benefício como os principais atrativos ao escolherem esse tipo de locomoção. 39% preferem não dirigir, 34% escolhem dormir durante a viagem e 32% sentem-se mais seguros em se transportarem com um profissional ao volante. O ônibus também é visto como a forma mais econômica de viajar, com 29% dos respondentes afirmando essa percepção. O conforto também é uma prioridade: os passageiros valorizam o bom estado dos veículos, com ar-condicionado funcionando e banheiros limpos. Quando se trata de segurança, 53% dos entrevistados apontam a boa manutenção como principal aspecto de confiança.

Segundo o Google, o aumento das viagens de ônibus está alinhado ao crescimento das viagens para o interior do Brasil, que registraram um salto de 146% entre 2019 e 2023. No momento, 89% delas têm esses destinos. Outro fator que impulsiona a demanda desse setor é a possibilidade de pacotes combinados com hospedagem. Cerca de 81% dos viajantes de ônibus ressaltam que têm interesse em obter descontos em hospedagem ao adquirir suas passagens, enquanto 83% demonstram interesse em pacotes com condições especiais.