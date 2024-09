OCDE revisa crescimento do Brasil para 2,9% em 2024

A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) atualizou suas projeções de crescimento econômico global. Agora, a entidade aposta que o PIB brasileiro crescerá expressivos 2,9% neste ano, bem acima do 1,9% da previsão anterior, feita em maio.

Para 2025, o ajuste também foi agressivo: de 2% para 2,6%. De acordo com a entidade, o impulso vem do aumento dos gastos do governo.

A perspectiva é de que a economia global cresça 3,2% neste ano (leve ajuste em relação à previsão anterior, de 3,1%) e mantenha a mesma taxa de expansão em 2025.

O relatório da OCDE também discute a resiliência da inflação, e indica que a persistência do IPCA acima de 4% no Brasil está relacionada à desvalorização do real frente ao dólar.

Nesta terça, o IBGE publica o IPCA-15, uma espécie de prévia da inflação oficial. Economistas esperam que o indicador tenha avançado para 0,28%, ante 0,19% em agosto. O dado serve para reajustar as expectativas de novas altas da Selic, tema que continua na pauta da Faria Lima.

Os futuros das bolsas americanas e os principais índices europeus começam esta quarta em baixa, após a euforia com o pacote de estímulo chinês. Investidores fazem contas sobre a real capacidade que as medidas de crédito terão para fomentar a atividade econômica na China.

De acordo com a OCDE, o PIB chinês deve crescer 4,9% neste ano e 4,5% no próximo. Nesta madrugada, houve nova rodada de redução de taxas de juros, e as ações chinesas avançaram.

Isso enquanto a própria economia americana dá sinais de enfraquecimento. O avanço esperado para 2024, de acordo com a OCDE, é de 2,6%. Para o próximo ano, a expansão será mais modesta, de 1,6% – a previsão anterior era de 1,8%.

Agenda do dia

6h: OCDE divulga relatório trimestral de perspectivas econômicas globais

8h30: BC divulga conta corrente de agosto

9h: IBGE anuncia IPCA-15 de setembro

10h30: Instituto de Finanças Internacionais (IIF) lança relatório do monitor de dívida global

14h30: BC publica fluxo cambial semanal

17h: Haddad participa de evento do Safra

17h: Adriana Kugler (Fed) participa de evento

