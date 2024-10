O prazo para retirar os valores a receber no sistema do Banco Central está expirando. Hoje, dia 16, é o último dia para sacar o ‘dinheiro esquecido’ que está no BC. O tema é um dos mais pesquisados no Google Trends nesta quarta.

Entre os que já receberam os valores, mais de 41 milhões de pessoas sacaram um montante de 6,6 bilhões de reais, enquanto cerca de 3,6 milhões de pessoas jurídicas já receberam quase dois bilhões de reais. Além das pesquisas para pessoas físicas ou jurídicas, os usuários também podem consultar se existem valores a receber no nome de pessoas falecidas.

Como consultar os valores a receber no sistema do Banco Central?

– Para consultar os valores a receber, é necessário entrar no site do Banco Central e logar com a conta gov.br. Caso você tenha valores a receber, é necessário ter uma chave Pix cadastrada, é por ela que o BC está fazendo a devolução.

– Caso você queira consultar os valores a receber no nome de um pessoa falecida, é necessário informar o CPF e data de nascimento da pessoa falecida e logar com a sua conta gov.br no site do Banco Central.

Número total de beneficiários a receber por faixa de valores a receber:

Acima de R$1.000,01: 940.024 beneficiários (1,80% do total)

Entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00: 5.199.838 beneficiários (9,94% do total)

Entre R$ 10,01 e R$ 100,00: 13.100.665 beneficiários (25,05% do total)

Entre R$ 0,00 e R$ 10,00: 33.054.663 beneficiários (63,21% do total)

O que vai acontecer com o dinheiro esquecido que não for sacado?

O dinheiro que ficar esquecido e não for sacado do Banco Central será enviado aos cofres públicos. Essa medida foi aprovada em um projeto na Câmara dos Deputados e sancionada pelo presidente Lula no dia 16 de setembro, para compensar as perdas fiscais geradas pela desoneração da folha de pagamentos até 2027. Ou seja, após o prazo de 30 dias do sancionamento da lei, que termina hoje, o governo está autorizado a recolher os recursos esquecidos em contas bancárias que não foram reclamados pelos titulares.