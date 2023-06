O que são as exigências da UE que Lula classifica como ‘ameaças’

Durante o seu discurso na Cúpula sobre Novo Pacto de Financiamento Global em Paris, na França, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou profunda preocupação em relação às exigências da União Europeia para a finalização do acordo com o Mercosul, descrevendo-as como uma “ameaça”. Ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, Lula ressaltou a importância de iniciar um diálogo construtivo sobre o assunto, devido à restrição imposta pela União Europeia por meio de uma carta adicional, que está limitando as chances de um acordo entre os blocos.

Essas negociações já se estendem há mais de duas décadas, mas foram recentemente prejudicadas pela postura ambiental do governo de Jair Bolsonaro, que resultou em práticas criminosas contra o meio ambiente e, consequentemente, no entrave das negociações. Embora tenha sido assinado no início do mandato de Bolsonaro, o acordo ainda não foi ratificado e, portanto, não está em vigor.

A União Europeia enviou em maio um documento ao Mercosul contendo “instrumentos adicionais” que devem ser incorporados ao acordo. Um desses instrumentos é uma lei que proíbe a importação de produtos originários de áreas desmatadas após 2020 e estabelece multas como penalidade. A carta impõe penalidades aos países que não atingirem as metas ambientais estabelecidas no Acordo de Paris. Lula ressaltou que os países ricos não cumpriram o acordo de Paris, o protocolo de Quioto e as decisões de Copenhague, referindo-se às deliberações tomadas nos últimos fóruns internacionais sobre questões climáticas. Ele enfatizou a importância de ter mais sensibilidade e humildade, e mencionou que estão preparando uma resposta para buscar um cenário de ganha-ganha, evitando situações de vantagem unilateral ou prejuízo para ambas as partes.

Atualmente, o Ministério das Relações Exteriores está em negociações com os demais países do Mercosul para desenvolver uma contraproposta. Lula ressaltou a necessidade de preservar a parceria estratégica existente entre as partes, embora esteja ciente das sanções rigorosas previstas para países que não cumprirem com suas obrigações. Em suas palavras, o presidente afirmou: “Estou ansioso para fechar um acordo com a União Europeia. No entanto, a carta adicional apresentada por eles está impedindo a concretização desse acordo. Vamos elaborar e enviar uma resposta, mas é fundamental que iniciemos um processo de discussão. Não é aceitável que tenhamos uma parceria estratégica e, ao mesmo tempo, uma carta adicional que ameace um parceiro estratégico.”

Além das questões relacionadas ao acordo, Lula abordou durante seu discurso as problemáticas da desigualdade e da fome, e também defendeu a criação de uma moeda alternativa para transações comerciais, diminuindo a dependência do dólar. Ele afirmou que esse tema é uma de suas prioridades e que será discutido na próxima reunião dos BRICS, grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, prevista para ocorrer no segundo semestre.