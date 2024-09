O que os bancos veem no Mercado Livre para indicar compra da ação

Não é novidade que o Mercado Livre se firmou como uma das principais companhias do mundo e galgou espaço como empresa mais valiosa da América Latina, competindo frente a frente com a Petrobras pelo posto. Mas, recentemente, dois grandes bancos trouxeram atualizações sobre a empresa, em que ratificam os motivos para recomendar a compra das ações e explicam aos investidores porque a varejista tem bons resultados a entregar.

O Mercado Livre sediou, no Brasil, o MELI Experience, evento com palestras e conteúdo sobre e-commerce, estratégias de vendas e outros temas. Em relatório com comentários sobre o evento, o BTG Pactual aborda as iniciativas do Mercado Livre envolvendo aplicação de inteligência artificial, como o Verdi, uma plataforma apresentada na conferência e que utiliza um moderno modelo de inteligência artificial para lidar com serviços ao consumidor e outras atividades complexas.

“Baseado no sucesso que o Mercado Livre tem visto no serviço ao consumidor, a empresa vem implantando o Verdi à sua rede logística para fornecer entregas ainda mais rápidas e reduzir atrasos”, dizem os analistas Luiz Guanais, Gabriel Disselli e Pedro Lima, no relatório. “A companhia também planeja expandir as capacidades do Verdi, integrando mais soluções avançadas de inteligência artificial, como assistência de buscas e recomendação de produtos para melhor atender 50 milhões de usuários ativos do Mercado Pago a cada trimestre.”

Também em relatório sobre o evento do Mercado Livre, os analistas do Itaú BBA observam que o ecossistema da empresa “tem evoluído em ritmo acelerado” e afirmam ter ficado “particularmente impressionados” com a amplitude e profundidade do conjunto de recursos da plataforma, “adaptados para apoiar os vendedores em todos os momentos de sua jornada”.

“Dada a coerência da direção estratégia e a precisão em execução evidenciados no evento, estamos confiantes que esse caminho continuará levando [a empresa] a dividendos substanciais no longo prazo”, dizem os analistas de consumo liderados por Rodrigo Gastim e o time de análise de tecnologia liderado por Maria Clara Infantozzi.

Ainda conforme o Itaú BBA, conforme o Mercado Livre ganhe escala, é natural que as ferramentas disponíveis para vendedores e clientes evoluam para algo mais complexo, com efeitos sobre a qualidade da experiência do usuário. Por isso, a companhia adicionou elementos ao seu aplicativo ao longo do último ano, elevando as possibilidades em estratégias de vendas, descontos, cupons, flexibilidade logística e formatos de apresentação de produtos. “Essas melhorias são desenhadas para prover maior versatilidade e customização, permitindo que a plataforma continue endereçando as diversas necessidades da sua crescente base de usuários.”