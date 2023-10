O que muda no novo passaporte brasileiro, que começa a ser emitido pela PF

O novo passaporte brasileiro começa a ser emitido nesta terça-feira, 3, pela Polícia Federal no Brasil. O documento passou por atualizações de segurança e também conta com novidades no design: além da alteração na capa, há também imagens que representam a flora e a fauna brasileiras em várias de suas páginas.

A capa, que na versão anterior tinha menos elementos, agora volta a destacar o Brasão da República e, na lateral, traz uma estampa com o símbolo da bandeira. Na página de identificação do titular, além da foto colorida, há ainda duas imagens “fantasma” do titular do documento: elas estão em preto e branco, uma delas formada por informações bem pequenas de dados biométricos.

O documento também conta com imagens que só podem ser vistas na luz ultravioleta e mais marcas d’água, o que, segundo autoridades, oferece mais segurança contra fraudes. A última atualização no modelo do passaporte brasileiro foi feita em 2015, quando ele ganhou um chip e passou a ser chamado de passaporte eletrônico, além de dobrar o prazo de validade para 10 anos.

O passaporte é um documento de identificação do brasileiro no exterior, necessário para fazer viagens internacionais. Quem tem um passaporte do modelo anterior válido não precisa emitir o novo documento. A substituição pelos novos passaportes será feita aos poucos, sendo emitido o documento no modelo novo para quem precisar renovar o documento ou tirá-lo pela primeira vez.

Continua após a publicidade

O valor para tirar o documento continua o mesmo: 257,25 reais ou 334,42 reais em casos emergenciais. A validade do passaporte também continua sendo de 10 anos a partir da emissão. No exterior, o modelo começará a ser expedido em embaixadas e consulados do Brasil apenas em 2024.