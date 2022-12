O principal desafio de Haddad no comando da Fazenda

O aguardado anúncio feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda fecha a temporada de especulação e abre a fase de colocar a mão na massa — e trabalho não falta. Lula e Haddad recebem a casa com problemas fiscais, que urgem, além de um cenário interno e externos cheio de desafios, para que finalmente o Brasil encontre o caminho do crescimento sustentável.

De largada, o novo governo deve lançar mão de uma medida amplamente usada pelo governo de Jair Bolsonaro (PL), que é a licença para gastar, pressionando as contas públicas e iniciando a gestão com o mercado financeiro já de nariz torcido. A PEC da Transição, aprovada no Senado e que está na Câmara dos Deputados, amplia o teto de gastos em 145 bilhões de reais e prevê um espaço extra-teto que pode elevar o impacto para 193 bilhões de reais. Tida como essencial para bancar o novo Bolsa Família e outras promessas eleitorais como a recomposição de orçamentos do programa Farmácia Popular e o aumento real do salário mínimo, a PEC elevou a incerteza, pressionando juros futuros, dólar e pode desembocar em mais inflação.

O dragão dos preços, que assombrou o mundo todo em 2022, aparenta estar mais controlado no Brasil — como consequência das elevadas taxas de juros praticadas pelo Banco Central brasileiro — mas não foi domado e pode representar um grande problema no caso de uma política fiscal irresponsável. A inflação corrói o poder de compra, especialmente da população mais pobre e pode sabotar justamente a principal bandeira de Lula, que é melhorar a vida dos brasileiros mais necessitados.

Com pressão inflacionária, os juros altos continuam na mesa e tornam mais cara tanta a tomada de crédito pelas famílias quanto por empresas, dificultado investimentos e consequentemente desacelerando o crescimento econômico do país.

A saída defendida por Haddad nas últimas semanas, antes mesmo de ser anunciado como ministro, é voltar o foco para a reforma tributária. A simplificação dos impostos no Brasil vem sendo discutida há décadas mas fica sempre longe de ser aprovada. O novo ministro defende que é possível passar uma reforma no primeiro semestre do ano que vem, com base nas PECs 45 e 110, que estão no Congresso e defendem uma mudança nos impostos de consumo, com a unificação de diversos tributos em um Imposto de Valor Agregado (IVA). Haddad demonstra considerar essa reforma necessária até para avançar na criação de um substituto para teto de gastos. “O arcabouço fiscal será tão mais sólido e tão mais estável, tão mais longevo e duradouro, quanto mais segurança nós tivermos do ponto de vista da reforma tributária. Até porque o custo Brasil vai diminuir muito”, disse Haddad a jornalistas em Brasília nesta semana.

Dado o sinal inicial preocupante de gastança com a PEC, o foco em uma reforma estruturante tão necessária para o Brasil parece ser um bom caminho, como objetivo inicial para a gestão Haddad. Porém, sem responsabilidade em todas as decisões, os problemas tomarão lugar das soluções.

Para cumprir a promessa de campanha de atração de investimentos para a melhoria de renda e vida da população brasileira, Haddad precisará deixar de lado ideias antigas do PT que já se mostraram falhas e culminaram na crise durante o governo de Dilma Rousseff, como uma grande intervenção do estado para induzir crescimento, e se focar para um Brasil mais moderno, com responsabilidade fiscal e voltado ao setor produtivo. Sem isso, o investimento e o desenvolvimento não chegarão de forma sustentável.