O potencial da economia criativa, segundo um ex-ministro da Cultura

Ex-ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão destacou o potencial da economia criativa para o desenvolvimento do Brasil. “Economia criativa tem tudo para ser ferramenta de promoção de um desenvolvimento sustentável”, disse durante Lide Brazil Conference em Milão, na Itália.

Entre 2012 e 2020, o crescimento do setor foi de 78%, com 7,3 milhões de empregos gerados, 130 mil empresas e responsável por 2,4% das exportações. “Esses números não são tão importantes quanto o potencial de desenvolvimento equilibrado e sustentável do Brasil”, prosseguiu. “Desafio do Brasil é ser mais desenvolvimento, justo, igualitário e inclusivo para todos”, prosseguiu”, completou o ex-ministro.