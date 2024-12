O pedido que o setor de games fará a Geraldo Alckmin nesta quarta-feira

Em reunião marcada para esta quarta-feira, 11, a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais (Abragames), que reúne mais de 1000 empresas de games, vai levar um pedido do setor para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin.

Em franca expansão no Brasil, a indústria de games crescendo acima de 10% ao ano, reivindica medidas para que o setor avance com segurança jurídica na regulamentação do Marco Legal dos Games e da reforma tributária. Após a entrada em vigor da Lei 14.852/2024, conhecida como Marco Legal dos Games, o setor tem ainda necessidades estratégicas de regulamentação.

A entidade também que ter incentivos específicos para ampliar o potencial produtivo e tecnológico do setor. Em dez anos, essa indústria de jogos ficou sete vezes maior no Brasil. Em 2014, existiam 150 estúdios desenvolvedores de games no país. Neste ano, 2024, chegou-se a 1.042 estúdios, uma elevação de 695%, segundo dados da Abragames. O Brasil já é o maior mercado de games da América Latina e ocupa a 10ª posição em receitas globais no setor.

Sancionada em maio deste ano, o Marco Legal libera a fabricação, a importação, a comercialização, o desenvolvimento e o uso comercial de jogos eletrônicos em todo o país, Entre os objetivos da lei está o estímulo ao ambiente de negócios e ao aumento da oferta de capital para investimento em empreendedorismo inovador no setor.

Publicidade