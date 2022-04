O NFT que perdeu 99,8% do seu valor

O tuíte original — a primeira postagem do fundador da rede social, Jack Dorsey — virou um NFT (token não fungível) e está à venda. Mas o dono do ativo pode não conseguir o retorno que planejava quando adquiriu inicialmente o token. Sina Estavi, empresário iraniano do mercado de criptoativos, colocou o tuíte para leilão. O maior lance foi de 6.222,36 dólares, equivalente a 0,2% dos 2,9 milhões de dólares que ele pagou para adquirir o ativo.

Com o pequeno sucesso da empreitada, o dono do NFT disse que talvez “nunca venda” o ativo e que os lances baixos podem ser uma perda de oportunidade para quem pode comprá-lo. “No ano passado, quando paguei por esta NFT, pouquíssimas pessoas ouviram o nome NFT. Agora digo que esta NFT é a Mona Lisa do mundo digital. Existe apenas uma e nunca mais será a mesma”, disse Estavi em entrevista à rede britânica BBC.

I decided to sell this NFT ( the world's first ever tweet ) and donate 50% of the proceeds ( $25 million or more ) to the charity @GiveDirectly

🖇 https://t.co/cnv5rtAEBQ pic.twitter.com/yiaZjJt1p0 — Estavi (@sinaEstavi) April 6, 2022