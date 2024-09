O investimento que converte créditos tributários em liquidez e pode render até 140% do CDI

Primeiro título no Brasil baseado em créditos tributários, o Certificado de Recebíveis Tributários (CRT) chega ao mercado como uma opção de capital de giro para as empresas.

Desenvolvido pelo Grupo Studio em parceria com a One7, empresa investida pela XP, o CRT converte créditos tributários em ativos financeiros e foi lançado no evento Expert da XP, no fim de semana passado.

Com características similares ao CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) e ao CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio), o CRT antecipa tributos pagos indevidamente, sem necessidade de litígios, e converte esses créditos em liquidez.

A operação começa com uma linha de crédito de R$ 600 milhões e tem a meta de alcançar 1 bilhão de reais até 2025. O CRT oferece taxas de juros entre 1,4% e 2,3% ao mês, com rentabilidade potencial de até 140% do CDI.

Diferente dos métodos tradicionais de recuperação de créditos, em que o empresário aguarda de seis a 12 meses pela restituição, o CRT permite antecipar o valor. “O empresário paga juros pela antecipação, mas não precisa devolver o principal, que já consta na contabilidade da empresa. Isso é útil para empresas que desconheciam a existência desses créditos”, diz Carlos Braga Monteiro, CEO do Grupo Studio.