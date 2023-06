O impacto da mudança do ICMS no preço da gasolina nos postos

A mudança na cobrança do ICMS sobre a gasolina começou a valer na última quinta-feira, 1º, teve efeito direto no preço do combustível nas bombas. Segundo o Índice de Preços Ticket Log (IPTL) ,o preço médio do litro da gasolina aumentou 2,33% nas bombas de abastecimento do País, em 5 de junho, quando comparado ao dia 31 de maio, data anterior à mudança no imposto.

Desde o dia 1º, passou a valer uma cobrança unificada do imposto, de 1,22 real de alíquota única. O valor era maior do que o efetivamente cobrado em 22 estados e do Distrito Federal. “Após recuos registrados desde abril, a nova medida elevou o preço médio da gasolina nos postos neste início de mês, o que representou um acréscimo médio de R$ 0,13 centavos no custo com o combustível para os motoristas”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O aumento no preço do combustível foi identificado em todas as cinco regiões brasileiras, com destaque para a Região Sul, onde o litro fechou o dia 5 de junho a 5,58 reais, valor 5,48% mais caro ante maio. Na Região Centro-Oeste, a gasolina foi comercializada a 5,61 reais, com aumento de 3,70%; no Sudeste, a média fechou a 5,43 reais, com acréscimo de 3,63%; no Nordeste, o combustível ficou 2,56% mais caro e foi comercializado a 5,61 reais; já no Norte, o preço do litro fechou a 5,93 reais, com aumento de 1,89%.

No recorte por Estado, o IPTL identificou que apenas Rondônia registrou redução no preço médio do litro da gasolina, de 0,86% em relação a maio, e fechou o quinto dia de junho a 5,78 reais. Nos demais Estados e no Distrito Federal, a gasolina ficou mais cara, com destaque para o Pernambuco, onde o preço médio fechou a 5,74 reais, com aumento de 9,33% ante maio.

O índice é feito com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.