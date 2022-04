O golpe de Putin contra os bilionários russos

Penalizados com uma série de sanções financeiras por consequência da ofensiva à Ucrânia, os russos são alvo de um novo golpe, mas agora do próprio presidente. Nos últimos dias, Vladimir Putin, lançou mão de uma cartada bastante controversa que afeta diretamente os bilionários russos, muitos deles aliados do governo. Há poucos dias atrás, Putin assinou emendas legais que exigem que as empresas russas excluam a negociação de suas ações das bolsas de valores do exterior, de acordo com a Bloomberg.

Com a medida, as empresas terão o prazo de dez dias para excluírem a oferta de suas ações nesses mercados e serão forçadas a reconfigurar a estrutura acionária de suas empresas. Vladimir Lisin, presidente da Novolipetsk Steel, e Alexey Mordashov, presidente da OAO Severstal, empresários do setor de aço, são alguns dos bilionários afetadas com a medida.

Os certificados de depósito de empresas russas – ações negociadas no exterior que pagam em moeda estrangeira – terão que negociados na bolsa russa. A moeda russa acumula uma desvalorização de mais de 30% desde o início da guerra.

A medida afeta apenas as empresas listadas na bolsa de Moscou que negociam suas ações por meio de certificados de depósito em bolsas do exterior, o que não engloba as empresas russas que realizaram suas listagens (IPO) no exterior. As aberturas de capitais de empresas russas no exterior somavam 17 bilhões somente em 2007, mas caíram para 6 bilhões, volume total distribuído ao longo dos últimos nove após, desde a anexação da Criméia pela Rússia em 2014, segundo dados da Bloomberg.