O efeito Trump no dólar e o impulso das commodities no Ibovespa

O dólar operava em alta e era cotado a R$ 5,78 às 10h45, uma leve queda em relação ao dia anterior, quando a moeda americana atingiu R$ 5,79, seu maior valor em mais de três anos. A moeda se valoriza com maior aversão ao risco no cenário global. Além disso, a crescente possibilidade de vitória do republicano Donald Trump nas eleições tem sustentado a elevação da moeda.

O Ibovespa, principal índice da B3, destoa do cenário internacional, registrando ganhos enquanto as principais bolsas globais operam em queda. O índice avança com o movimento das commodities, com o petróleo e o minério de ferro negociados em alta.

No entanto, o aumento da inflação, medida pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), e o cenário fiscal incerto na expectativa de corte de gastos geram pressão sobre o mercado.