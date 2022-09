O efeito Justin Bieber na bolsa de valores brasileira

Com o feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, encontra o caminho aberto para variar positivamente, com poucas pressões externas. O ponto destoante, no entanto, é o desempenho das ações da empresa de entretenimento Time For Fun, que caem mais de 5% neste momento, para 3,29 reais — já foram movimentados 1,2 milhão de reais pelo papel no pregão. A empresa tem sido penalizada pelo mercado com a possibilidade de o astro pop canadense Justin Bieber cancelar parte de seus shows previstos para sua passagem no Brasil. As apresentações previstas para os dias 14 e 15 de setembro, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, estão sob análise e podem ser canceladas a qualquer momento.

Bieber, que se apresentou no Rock in Rio neste domingo, dia 4, é portador da Síndrome de Ramsay Hunt, uma doença causada pela reativação do vírus varicela-zoster, responsável pela catapora na infância e pelo herpes-zoster. A enfermidade pode provocar perda auditiva, vertigem e outros sintomas, como uma paralisia parcial de alguns movimentos da face. A Time For Fun, produtora dos shows do artista em São Paulo, não confirma, por ora, o cancelamento das apresentações. Durante a divulgação dos resultados de segundo trimestre, a empresa havia dito que as vendas dos bilhetes para os shows de Bieber impulsionaram a recuperação de suas receitas e margens, após o conturbado período da pandemia de Covid-19.

No segundo trimestre, a companhia obteve lucro líquido de 8,6 milhões de reais, revertendo um prejuízo de 14,6 milhões de reais registrados no mesmo período do ano passado. Já a receita líquida da produtora de eventos saltou de 1,6 milhão de reais entre abril e junho de 2021 para 50,2 milhões de reais em igual período este ano — ainda assim, bastante abaixo do obtido no segundo trimestre de 2019, quando a receita líquida foi de 132,4 milhões de reais.