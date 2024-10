Nvidia tenta desbancar Apple e se tornar empresa mais valiosa do mundo

A fabricante de chips Nvidia fechou a segunda-feira valendo apenas 3,38% menos do que a Apple, a empresa mais valiosa do mundo. Foram US$ 3,387 trilhões para a Nvidia ante US$ 3,517 trilhões para a maçã.

As grandes big techs globais afirmaram que continuarão a fazer encomendas vultosas de processadores com o objetivo de expandir a infraestrutura para rodar suas próprias ferramentas de IA. Nisso, as empresas tech seguem fomentando o bull market que coloca os índices mais importantes do mundo em suas máximas históricas.

Nesta manhã, porém, os futuros do S&P 500 e do Nasdaq amanhecem em queda. Uma das razões é uma notícia da agência Bloomberg que relata a possibilidade de os Estados Unidos proibirem a exportação de semicondutores a países específicos, em um esforço de manter a liderança americana na corrida pela nova fronteira tecnológica.

O dia também será marcado pela leitura de dados da economia tradicional. Nos EUA, serão divulgados os resultados de BofA, Citi e Goldman Sachs, em meio à expectativa de que os juros altos tenham reduzido os lucros das instituições.

Na Europa, a produção industrial de agosto subiu acima do esperado (1,8% ante 1,6% previstos), enquanto o índice de sentimento da indústria alemã também avançou. Entre os principais índices europeus, o alemão Dax é o único a avançar nesta manhã.

Já o Brasil tem agenda fraca, e o EWZ (que representa a bolsa brasileira em Nova York) afunda quase 1% nesta manhã. Sem dados relevantes, a Faria Lima passará o dia à espera dos dados operacionais da Vale, que serão publicados após o fechamento do mercado.

Agenda do dia

9h: Conab publica 1º Levantamento da safra de grãos 2024/2025

9h: Campos Neto participa de evento com vídeo gravado em 08/10

12h30: Mary Daly (Fed/São Francisco) discursa em evento

14h: Adriana Kugler (Fed) participa de evento

20h: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) participa de evento

Após o fechamento: Vale publica relatório de produção e vendas do 3TRI

Balanços: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e UnitedHealth (antes da abertura) United Airlines (depois do fechamento)

