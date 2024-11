Nvidia passa a Apple e se torna a empresa mais valiosa do mundo

A fabricante de chips Nvidia atingiu um valor de mercado de US$ 3,43 trilhões, ultrapassando a Apple, que está avaliada em US$ 3,39 trilhões. O crescimento da Nvidia foi alimentado pelo seu papel no desenvolvimento de hardware para IA.

Os chips produzidos pela empresa são fundamentais para a construção e treinamento de grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, que exigem enormes capacidades computacionais. Esse mercado, que inclui setores como saúde, finanças e transporte, agora se apoia fortemente em soluções que só a Nvidia tem sido capaz de oferecer com excelência.

A valorização do valor das ações da empresa é indicativa dessa confiança dos investidores. No fechamento de 5 de novembro, as ações da Nvidia subiram 2,84%, alcançando US$ 139,91, enquanto os papéis da Apple subiram 0,65%, para US$ 223,45. Embora essa não tenha sido a primeira vez que a Nvidia superou a Apple – eventos similares ocorreram em junho de 2024 –, o avanço desta vez sugere uma tendência mais duradoura. Analistas acreditam que a empresa está bem posicionada para manter essa vantagem, especialmente à medida que os mercados de IA e semicondutores continuam em expansão.

O papel da Nvidia no avanço da computação de alto desempenho vai além do setor de tecnologia. À medida que setores tradicionais, como o automotivo, adotam soluções de IA para carros autônomos, ou que o setor de saúde depende de análises complexas de dados para diagnóstico e tratamento, a demanda por chips poderosos tem crescido de maneira exponencial. Este aumento de demanda é evidente também no setor financeiro, onde algoritmos de trading de alta frequência utilizam IA para prever movimentos de mercado.

O valor de mercado da Nvidia – equivalente a mais de 4,6 vezes o valor total das empresas listadas na B3, a bolsa de valores brasileira – ilustra bem a dimensão do seu impacto no mercado global. Contudo, com tamanho poder de mercado, surgem também desafios. A liderança da Nvidia em IA levanta preocupações sobre monopólios tecnológicos e controle de tecnologias críticas. Reguladores em todo o mundo começam a prestar mais atenção no poder concentrado nas mãos de algumas poucas empresas de tecnologia.

O futuro da Nvidia parece brilhante, mas em um setor movido por mudanças rápidas e inovações disruptivas, a manutenção de sua posição dependerá de sua habilidade em continuar liderando a corrida tecnológica global.