Novo luxo? Gucci irá aceitar pagamentos em criptomoedas nos EUA

Um dos ícones do luxo, a Gucci passará a aceitar pagamentos em criptomoedas, mais um passo para tornar as carteiras acessórios obsoletos. A novidade vale para as lojas da marca italiana nos Estados Unidos.

Segundo comunicado da casa de moda, a partir do fim de maio, os cliente poderão usar tokens para pagar as compras nas lojas de Nova York, Los Angeles, Miami, Atlanta e Las Vegas. A Gucci aceitará inicialmente 10 criptomoedas, incluindo Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether e Dogecoin. A marca indica que até o fim do verão, todas as lojas nos Estados Unidos devem aceitas as criptos como meios de pagamento.

Segundo a Bloomberg, François-Henri Pinault, CEO da Kering, a marca dona da Gucci, disse em fevereiro que a Gucci e outras casas de moda como Balenciaga tinham equipes de inovação procurando oportunidades relacionadas ao metaverso e à web3 – versões da internet construídas em torno da tecnologia blockchain, criptomoedas e tokens não fungíveis.

A empresa se junta ao estilista Philipp Plein, cuja loja online começou a aceitar pagamentos com criptomoedas em 2021. A decisão de adotar os pagamentos criptográficos mostra como as marcas de luxo estão tentando atrair as gerações mais jovens de consumidores atendendo a tendências emergentes, como criar roupas para personagens digitais. Apesar do movimento ganhar força com a adesão da Gucci, nem todas as marcas estão convencidas a entrar neste universo. Axel Dumas, presidente executivo da Hermes, alertou no início deste ano sobre o risco de “hype” em torno do metaverso, dizendo que poderia ser uma maneira de ganhar “dinheiro fácil”, relata a Bloomberg.