Nova pesquisa traz sopro de melhora na grande preocupação de Bolsonaro

O fator que vem tirando o sono do presidente Jair Bolsonaro é a inflação. Mas, há ao menos um sinal menos negativo trazido pela nova pesquisa eleitoral. Segundo o levantamento do Banco BTG/FSB Pesquisas, recuou de 70% em maio para 63% em junho o número de entrevistados que acredita que os preços subirão mais nos próximos três meses. Além disso, subiu de 9% para 16% os brasileiros que apostam na queda da inflação no mesmo período.

“Embora continua bastante negativa, expectativa quanto à inflação no curto prazo ‘despiora’. Resta saber qual será o impacto disso nas intenções de voto daqui para a frente”, afirma Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa. Em maio, a inflação mostrou desaceleração em relação aos meses anteriores. O acumulado em 12 meses continua acima dos dois dígitos — em 11,73% — mas é menor que os 12% medidos em abril, segundo o IBGE.

Apesar da pesquisa e dos dados do IBGE trazerem um sopro de alívio para o presidente Jair Bolsonaro, a inflação continua a pesar no orçamento do brasileiro e a pesquisa mostra mudança de hábitos de consumo|. Segundo a pesquisa, 77% dos entrevistados deixaram de consumir pelo menos um produto nos últimos 3 meses. Na média, cada pessoa deixou de comprar 4 produtos por causa dos preços mais altos. A inflação também impacta na inadimplência. Segundo o levantamento, 55% afirmam ter atrasado o pagamento de alguma conta nos últimos três meses. Na média, cada pessoa deixou de pagar em dia 2 contas mensais. Entre as faturas que deixaram de ser pagas estão o cartão de crédito e a conta de luz.