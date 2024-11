Não está no lote residual do IR? Saiba o que fazer para desbloquear a restituição

A Receita Federal liberou nesta sexta-feira, 22, a consulta ao lote residual do Imposto de Renda 2024. Serão pagos R$ 588 milhões a mais de 221 mil segurados que saíram da malha fina do IR 2024 e de anos anteriores.

Para saber se está neste lote, o contribuinte deve consultar o site da Receita. É preciso informar CPF e data de nascimento. Também é possível fazer a consulta no app meu Imposto de Renda ou no e-CAC, portal com informações completas sobre a situação da restituição. O dinheiro da restituição cai na conta do contribuinte na próxima sexta-feira, 29.

O contribuinte que tem direito a restituição mas ainda não entrou em nenhum lote deve procurar a Receita Federal pois está na malha fina. Esse é o nome dado a declarações com inconsistências. Para corrigir é preciso enviar uma declaração retificadora. Com as pendências corrigidas, o contribuinte vai para a lista de restituição e deve entrar nos lotes residuais seguintes. O próximo cai na conta em 31 de dezembro

Para fazer a retificadora, é preciso ter consigo o número do recibo da declaração original que foi entregue. A retificação do IR é ser feita no programa gerador do Imposto de Renda no computador, no aplicativo Meu Imposto de Renda para celular ou tablet, ou no e-CAC, que é o Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal.

A principal dica da Receita Federal para quem vai retificar é não se esquecer de usar o programa do ano da declaração que precisa ser corrigida. Se fizer a retificação pelo e-CAC ou no celular, é preciso selecionar o ano correto.

Resgate

Se o contribuinte está na lista e, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessar o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no campo “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.