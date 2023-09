Michel Temer e Romeu Zema participam do Lide

Em mais uma edição realizada no exterior, o Lide Brazil Conference dá início, nesta quinta-feira, 7, a uma intensa programação, focada no potencial dos investimentos multilaterais no Brasil. O encontro, sediado em Milão, reúne autoridades, empresários e investidores tanto brasileiros quanto italianos. A agenda conta com quatro painéis, que abordarão: empreendedorismo, tecnologia, educação e turismo

Entre os palestrantes estão o ex-presidente Michel Temer, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e os ex-ministros Vinicius Lummertz (Turismo), Sérgio Sá Leitão (Cultura) e Luiz Fernando Furlan (Indústria e Desenvolvimento).