Meta cai 12% no pré-mercado em NY e conduz pessimismo nos EUA

As ações da Meta recuam mais de 12% no pré-mercado em Nova York e sugam junto para o buraco as demais big techs. Aí é inevitável: os futuros dos principais índices americanos também operam em queda.

Na noite de ontem, a empresa de Mark Zuckerberg anunciou que seu lucro mais que dobrou em um ano, superando as expectativas dos analistas. A receita subiu 27%, para acima das projeções de mercado. Só que o guidance da companhia para a receita do 2ºtri ficou abaixo das projeções dos analistas, causando o tombo nas ações.

Hoje, após o fechamento, Microsoft, Google e Intel dão sequência às divulgações de resultados das big techs, agora com o receio de que as demais companhias também projetem resultados mais fracos do que esperado daqui para frente.

Mas, antes disso, investidores terão o PIB americano para incorporar as suas análises. De acordo com projeções coletadas pela Bloomberg, a economia americana deve ter avançado 2,5% no primeiro trimestre (em termos anualizados, que replica o resultado trimestral para o ano todo).

Um dado mais forte que esse será fonte de instabilidade para os mercados, já receosos de que a solidez da economia dos EUA impeça um corte de juros tão cedo. Mas mesmo um número menor dificilmente será capaz de trazer grande alívio para os mercados, ainda em dúvida sobre o desenrolar da queda da inflação.

No Brasil, o andamento da reforma tributária é positivo, mas a divulgação do balanço da Vale pode pesar sobre o Ibovespa. O lucro da mineradora caiu 9% no primeiro trimestre, para US$ 1,7 bilhão, enquanto a receita permaneceu estávell. Os números vieram abaixo das estimativas de mercado colhidas pelo Broadcast.

O resultado é uma queda de 1,5% nos recibos de ações negociados em Nova York. Ainda assim, no pré-mercado, o EWZ opera em alta de 1,4% nesta manhã. A ver onde o Ibov conseguirá se agarrar para atravessar o dia conturbado.

Agenda do dia

9h30: PIB do 1ºtri nos EUA

9h30: Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA

10h: Campos Neto participa de evento do TechSprint

10h: Fazenda comenta projeto da reforma tributária

13h: Petrobras faz assembleia para eleger novo conselho e votar distribuição de dividendos

14h30: BC divulga fluxo cambial de 15/4 a 19/4

15h: Reunião do Conselho Monetário Nacional

17h: Haddad vai ao Congresso sobre Tributação em SP

Balanços

Antes da abertura: Klabin

Após o fechamento: Multiplan, Cielo, Microsoft, Alphabet e Intel