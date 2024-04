Mercado turbina projeção de crescimento da economia pela 7ª semana

A projeção para o crescimento da economia brasileira para 2024 foi revisada para cima, pela sétima semana seguida, por analistas de mercado consultados pelo Banco Central. Segundo o Boletim Focus divulgado nesta terça-feira, 2, o PIB brasileiro deve avançar 1,89% neste ano, acima do 1,85% projetado na semana passada e do 1,77% previsto há um mês.

As seguidas revisões acontecem devido ao aquecimento da economia no início deste ano. Dados da atividade econômica de janeiro mostram o setor de serviços aquecido, assim como números do mercado de trabalho também mostram resiliência, com aumento da renda. Apesar das melhoras consecutivas, a aposta do mercado continua menos otimista que a visão do governo, de crescimento de 2,2% para o ano, mesmo com um desempenho do agronegócio pior que o visto em 2023. No ano passado, a economia brasileira avançou 2,9%.

No caso da inflação, o mercado manteve a projeção do IPCA em 3,75% para este ano e em 3,51% para o próximo. As taxas estão acima do centro da meta determinado pelo Conselho Monetário Nacional, de 3%, porém dentro do teto da meta, que vai até 4,5% em ambos os anos.

Quanto aos juros, o mercado mantém a estimativa de que a taxa Selic encerre o ano em 9%, mesmo após a última reunião do Copom, que sinalizou um aumento da incerteza do cenário e uma flexibilidade maior na condução da política monetária.

O mercado financeiro também manteve a projeção do câmbio para este ano. Segundo os analistas, a moeda americana deve encerrar o ano negociada a 4,95 reais. Na última segunda-feira, a moeda americana passou da casa dos 5 reais, encerrando o dia a 5,06 reais. A alta fez com que o BC anunciasse sua primeira intervenção no câmbio desde 2022. Nesta manhã, a moeda americana abriu o pregão em queda de 0,6%, cotada a 5,02 reais.