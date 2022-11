Mercado de bem-estar deve ultrapassar US$ 1 trilhão em 2025

Aproximadamente 96 milhões de brasileiros com mais de 18 anos estão acima do peso, conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de outubro de 2020. Segundo a Federação Mundial de Obesidade, até 2030, quase 30% da população adulta do país estará obesa.

Em resposta a essa realidade, o setor de nutrição e bem-estar tem crescido a passos largos, como aponta o relatório apresentado durante o Global Wellness Summit de 2021: se, em 2020, esse mercado representava US$ 945,5 bilhões, em 2025, deverá alcançar US$ 1.209 trilhão, e a Herbalife Nutrition lidera esse movimento.

Eleita a terceira empresa de venda direta do mundo, segundo a World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), oferece modelos que vão do varejo tradicional até a venda online por meio das redes sociais. “A Herbalife Nutrition é também a marca número um no mundo em controle de peso e bem-estar*, segundo a Euromonitor, com um faturamento recorde de US$ 5,8 bilhões no ano passado”, informa Jordan Rizetto, diretor-geral da Herbalife Nutrition no Brasil.

Muito além do shake

Com 42 anos de trajetória, a companhia tem capital aberto na bolsa de valores de Nova Iorque e atua em 95 mercados. Há 27 anos no Brasil, a Herbalife Nutrition é conhecida pelos shakes – agora, também na versão vegetariana, zero lactose e sem glúten –, e mais de 60 produtos de nutrição e suplementos, incluindo barras de proteínas, bebidas de colágeno e à base de chás, fibras, multivitamínicos, cálcio e ômega 3, além de uma linha de suplementos para praticantes de atividade física que tem Cristiano Ronaldo como atleta patrocinado.

Alto investimento em qualidade e treinamento

Os produtos da marca são resultado do trabalho de uma equipe de pesquisa e desenvolvimento composta por mais de 300 cientistas, e passam por mais de 400 mil testes em laboratórios com certificação ISO 17025. A infraestrutura de qualidade e produção é resultado de um investimento superior a US$ 300 milhões.

Além da tecnologia e da ciência, a marca conta com o atendimento personalizado dos consultores independentes, treinados para oferecer não apenas a melhor alternativa para cada caso como também suporte aos consumidores.

Por essa razão a empresa investe constantemente em treinamentos e ferramentas que apoiam o consultor independente em sua trajetória, como aplicativos de aprendizado e sistemas de cadastro para os clientes fazerem pedidos e receberem produtos em casa, em qualquer dia e horário. Recentemente, a companhia anunciou investimento de US$ 400 milhões em seu projeto de transformação digital para atender melhor os novos consumidores.

*Fonte: Euromonitor International Limited, por Consumer Health ed. 2022, definições de controle de peso e bem-estar; participação % de mercado da companhia global em valor de venda ao consumidor, dados de 2021.

