Mercado aposta em Selic menor e aceleração do PIB após o Copom

Dias após o Comitê de Política Monetária (Copom) anunciar a redução da taxa básica de juros em meio ponto percentual, chegando a 13,25% ao ano, analistas do mercado financeiro reduziram ainda mais a projeção para a Selic ao final deste ano, e também melhoraram a estimativa de crescimento da economia brasileira em 2023. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 7, o mercado aposta na Selic em 11,75%, abaixo dos 12% da semana passada e o PIB variando 2,26%, com ligeiro aumento em relação aos 2,24% da semana anterior.

Os analistas projetam a Selic para baixo após o comunicado do Copom falar na continuidade no ritmo de ajuste em meio ponto. Como há mais três reuniões neste ano, a expectativa é que até dezembro, o Copom reduza os juros em 1,5 ponto, sendo 0,5 a cada reunião. Para 2024, os analistas também revisaram a projeção para baixo, de 9,25% para 9% ao ano. No encontro da última quarta-feira, o comitê do Banco Central reduziu a taxa de olho na desaceleração da inflação e sinais de melhora na política fiscal do país. A ata da reunião será divulgada nesta terça-feira, 8.

A expectativa do mercado financeiro para a inflação neste ano manteve-se em 4,84%, acima do teto da meta de 4,75%. Para 2024, os analistas revisaram o IPCA de 3,89% para 3,88%. Além da Selic, os analistas consultados pelo Boletim Focus, estimam um crescimento ligeiramente maior para a economia neste ano. A variação do PIB é projetada em 2,26%, acima dos 2,24% da semana passada e dos 2,19% de um mês atrás.