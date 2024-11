Maquininhas do Itaú passam a aceitar Pix por aproximação

O Itaú informou que todas as suas máquinas de pagamento Laranjinhas já estão com a tecnologia que permite o recebimento de pagamentos via pix por aproximação. A tecnologia foi desenvolvida pelo banco e pela credenciadora, e a novidade pode ser utilizada por qualquer consumidor que tenha uma conta habilitada para pagamento utilizando NFC. As máquinas do Itaú são as únicas que conseguem aceitar o Pix por aproximação, até agora.

Para os clientes do banco, a funcionalidade está sendo implementada em fases e, em algumas semanas, todos poderão cadastrar sua conta Itaú na carteira digital do Google para pagar apenas aproximando o celular da maquininha, sem a necessidade de abrir o aplicativo do banco no momento da compra. Clientes PicPay e C6 com carteiras vinculadas ao Google já podem usar o pix por aproximação, mas também é preciso cadastrar o Pix para poder utilizar. Nas próximas semanas, clientes Itaú também poderão utilizar a novidade. O público em geral poderá usar a funcionalidade a partir do dia 28 de fevereiro de 2025.

“Desenvolvemos uma ferramenta que permitiu levar para o Pix a mesma facilidade, fluidez e segurança do uso das wallets para pagamentos com cartão de crédito e débito. Com a novidade, essa tecnologia estará agora disponível para milhões de consumidores que usam o Pix como sua principal forma de pagamento”, diz Mário Miguel, diretor de pagamentos para Pessoa Física do Itaú.