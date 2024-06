Magalu e AliExpress anunciam acordo para vendas de produtos

O Magazine Luiza e o site chinês Aliexpress, do grupo chinês Alibaba, anunciaram nesta segunda-feira, 24, um acordo estratégico inédito para vendas de produtos que deve ter início no terceiro trimestre deste ano.

De um lado, Aliexpress passa a vender produtos do estoque próprio do Magalu em seu marketplace e de outro, o Magalu passará a oferecer produtos importados do estoque do Aliexpress. É a primeira vez que o AliExpress vende itens em uma plataforma terceira no mundo, e que o Magalu assume o papel de seller em outro marketplace.

O anúncio foi feito da China em coletiva de imprensa com a participação de Kai Li, CEO do AliExpress na América Latina, Briza Bueno, diretora do AliExpress na América Latina e Frederico Trajano, CEO do Magalu. De acordo com as empresas, a parceria começou a ser desenhada no fim do ano passado.

O acordo prevê que produtos do estoque próprio Magalu – em sua maioria bens duráveis – serão vendidos no Brasil pelo AliExpress Brasil e que os produtos da linha Choice do AliExpress – que é uma linha premium do marketplace do grupo chinês tanto em termos de tempo de entrega quanto de qualidade – passarão a ser vendidos pelo Magalul, importados por meio das regras do Programa Remessa Conforme, da Receita, cuja certificação foi obtida pelo Magalu. Assim, os produtos do AliExpress que passam ser vendidos no marketplace do Magalu estarão em acordo com toda a legislação brasileira, inclusive com a nova regra que acaba com a isenção de taxa de importação para produtos que custam até 50 dólares, a “taxa da blusinhas”, como é mais conhecida.

“Serão vendidos, inicialmente, itens das categorias de bens duráveis, nas quais o Magalu é líder de mercado no Brasil, com capilaridade logística, fortalecendo também as vendas do e-commerce com estoque próprio da companhia”, disse Frederico Trajano. Ou seja, com a parceria o consumidor do Aliexpress passará, por exemplo, a ter oportunidade de comprar uma geladeira ou um fogão pelo marketplace.

A remuneração das empresas será feita por meio de uma taxa sobre os produtos nas plataformas, combinado pelas duas companhias.

Trajano afirma que os produtos do AliExpress que passarão a integrar o marketplace Magalu serão mais diversas categorias, incluindo beleza, eletrônicos e produtos para casa, e são totalmente complementares às disponíveis atualmente no e-commerce do Magalu.