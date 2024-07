Lula tem responsabilidade com as contas públicas, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 5, que o presidente Lula tem responsabilidade com a área fiscal ao mesmo tempo em que também cumpre com sua agenda ambiental e social.

“Eu tenho certeza que com a sua sabedoria de unir responsabilidade social, responsabilidade ambiental, responsabilidade com as contas públicas, ele vai fazer um grande terceiro mandato marcando a história do Brasil pra todos sempre na área da educação”, disse Haddad durante a cerimônia de inauguração do campus de Osasco da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

A declaração do ministro, reafirmando a preocupação fiscal do governo, ocorre dias após a mudança de tom de Lula e o anúncio de um corte de 26 bilhões de reais em despesas obrigatórias. Como mostra a reportagem de VEJA nesta semana, as ações ajudaram a acalmar momentaneamente o mercado, mas sobram desconfianças sobre o cumprimento desta agenda.

Investimento em educação

A inauguração do campus faz parte do plano de investimento do governo em educação. Quase 1 bilhão de reais em recursos federais terão como destino a expansão e a consolidação de universidades e institutos federais localizados em 40 municípios de São Paulo.

Continua após a publicidade

No mês passado, em meio a construção de um acordo para acabar com a greve dos professores, Lula anunciou investimento da ordem de 5,5 de reais bilhões via Novo PAC, para melhorias na infraestrutura de 69 universidades federais e construção de dez novos campi, além de recursos a 31 hospitais universitários.

Segundo o Ministério da Educação, o orçamento de 2022 para universidades e institutos federais, antes do presidente Lula, foi de aproximadamente 72 bilhões de reais. Este ano, o orçamento já aumentou para 83,1 bilhões de reais.