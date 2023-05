Lula e Alckmin anunciam nesta quinta plano para carros populares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, devem anunciar nesta quinta-feira um novo programa de estímulo à indústria automotiva. Os dois tem agenda nesta manhã no Palácio do Planalto com entidades do setor.

“Na reunião, Lula e Alckmin anunciarão medidas de curto prazo para ampliar o acesso da população a carros novos e alavancar a cadeia produtiva ligada ao setor automotivo brasileiro. O encontro contará com a presença de ministros e representantes de trabalhadores e fabricantes da indústria automotiva”, afirma o governo.

A divulgação de um pacote para baratear o valor dos carros populares novos vem sendo debatida pelo governo, a pedido de Lula. O mandatário costuma mencionar o alto preço dos veículos novos em seus discursos. Carros de saída no país, como o compacto Renault Kwid partem de 70 mil reais. Os detalhes sobre o programa foram acertados durante reunião no Palácio do Planalto na véspera. Além de Lula e Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também participou das discussões.

As medidas incluirão linhas de crédito para a indústria, reduções tributárias, aumentar a nacionalização de bens manufaturados, além de um programa de financiamento para veículos, onde o governo estuda a possibilidade do uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como uma das alternativas. O foco das medidas estará nos carros de entrada, modelos compactos com motor 1.0 para uma faixa entre 50 mil reais e 60 mil reais.