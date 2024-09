Lula defende pente-fino do Bolsa Família ‘de tempos em tempos’

O presidente Lula defendeu que programas sociais, como o Bolsa Família, passem por revisão periódica, por meio de operações de pente-fino. O objetivo, segundo Lula, é garantir que os benefícios continuem sendo direcionados às pessoas que realmente precisam.

“Temos que fazer de tempos em tempos uma operação pente-fino nos benefícios para saber se as pessoas que perderam direito ao benefício estão recebendo. Porque o ideal é que chegue um determinado momento em que a pessoa está ganhando além daquilo que a gente projetou, que é a linha de corte para a pessoa receber o benefício. E você tem que tirar quem está ganhando mais para colocar quem está ganhando menos”, disse Lula.

As declarações foram dadas em entrevista na Rádio Difusora, em Goiânia (GO) e presidente disse que reconhece que é sempre desagradável ser cortado. “Mas se a pessoa já atingiu uma renda que não precisa mais do Bolsa Família, nós temos que tentar substituí-la por uma pessoa que precisa e ainda não entrou.”

Ainda durante a entrevista, Lula revelou que o governo está preparando uma reformulação do programa Gás para Todos, que atualmente atende cerca de 5 milhões de famílias. O objetivo é expandir o alcance para 22 milhões de famílias até o final de 2025

Isenção de IR para quem ganha até 5 mil reais até 2026

Continua após a publicidade

Lula também voltou a prometer a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até 5 mil reais. Essa foi uma de suas grandes promessas de campanha e segundo ele, será implementada até 2026, último ano de seu mandato.

“Eu vou cumprir essa promessa. Em 2026, ao enviar o Orçamento ao Congresso, estará lá a previsão de que quem ganha até 5 mil reais não pagará Imposto de Renda”, afirmou o presidente.

Lula fez uma crítica à ausência de imposto sobre os dividendos distribuídos por empresas como a Petrobras, destacando que esses lucros repartidos entre os acionistas não são tributados.

“Os acionistas da Petrobras pagaram zero de imposto de renda, alguma coisa está errada. Tem muita gente vivendo de dividendos no Brasil, enquanto o pobre não. O cara trabalha num banco, ganha 2 milhões de reais de bônus no fim do ano e paga zero de imposto de renda. A coisa está maluca nesse país”, declarou